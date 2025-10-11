Принц заперт в башне. 19-летний сын Трампа тайно ищет девушку-славянку

Последние новости о личной жизни младшего и самого скрытного сына Дональда Трампа разжигают интригу вокруг того кто станет его официальной герлфренд. На эту светскую тему размышляют даже умудренные политологи — подруга 19-летнего Трампа имеет огромные шансы стать первой леди страны. По словам экспертов, именно Бэррона президент США видит своим преемником, который должен будет принять эстафету в правящей династии по примеру Бушей.
Источники говорят, что Бэррон после второй инаугурации отца приступил к активным поискам девушки. За ним охотяттся в интернет-приложении для знакомств. Юноше близок типаж славянок, как у его матери — уроженки Словении Мелании Трамп.
Несколько девушек пригласили Бэррона на «чай».
На днях анонимный автор написал в британскую газету The Daily Mail и рассказал любопытные подробности о младшем сыне Трампа, который сейчас учится на втором курсе Нью-Йоркского университета. Несмотря на формат сплетни, информация очень похоже на правду.
«У моих дочерей-студенток есть друзья, знакомые с Бэрроном, — написала девушка, подписавшись именем Кеннеди. — Они рассказали мне о его репутации. Одни называют его “странным”, другие говорят, что он “замкнутый”».
По словам автора, Бэррон якобы стал объектом обсуждения в приложении для знакомств Tea (с английского «Чай»), где женщины делятся мнениями о потенциальных партнёрах, чтобы обезопасить друг друга.
«Бедный Бэррон попал в этот список — я сама видела его профиль», — утверждает Кеннеди. — «Там был комментарий: “Вел себя неподобающе, скрывал наши отношения, исчез после близости”».
Кеннеди добавила, что этот отзыв оставлен анонимно и, вероятно, написан человеком, который никогда не встречался с Бэрроном. «Но это показывает, с чем ему сыну президента сталкиваться каждый день», — подчеркнула она.
Недавно Бэррон уехал из Нью-Йорка и теперь посещает занятия университета в менее людном вашингтонском филиале.
Закрыл этаж небоскреба для свидания с неизвестной на всю ночь.
19-летний Бэррон недавно провёл свидание с девушкой в небоскрёбе Trump Tower (Башня Трампа), принадлежащем его отцу, сообщает издание Page Six. Информацию, также опубликовали более престижные американские издания вроде журнала Newsweek.
По данным источника, студент решил организовать встречу, оцепив часть здания, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. На время свидания для посторонних был закрыт целый этаж на всю ночь. Личность предполагаемой спутницы Бэррона не раскрывается.
Закрытие этажа якобы «создало хаос» среди жильцов Trump Tower, так как они потеряли доступ к этому уровню здания. Здание Trump Tower частично используется под личные нужды, частично — под офисы и жильё.
По слухам, сейчас у Бэррона есть «милая девушка», с которой он проводит много времени, пишут американские журналисты. Это подтверждали инсайдеры в мае 2025 года.
Возможно, знакомство состоялось недавно. В октябре 2024 года Дональд Трамп в интервью подкасту PBD Podcast рассказал, что Бэррон пока свободен.
«Я не уверен, что он уже там. Думаю, у него ещё не было девушки» .Трамп добавил, что Бэррон — «очень умный, хороший парень и отличный студент», который «умеет ладить с людьми». Однако, будущий президент добавил, что его сын «не против быть один».
Почему Трамп прячет сына?
В США часто обращают внимание, что младший сын Трампа крайне редко появляется на публике. Юношу с ростом 2,06 сантиметров очень трудно не заметить на любом мероприятии.
СМИ отмечают, что Бэррон редко появляется рядом с отцом на публичных мероприятиях с января 2025 года (со дня инаугурации). Он не показывался на многих официальных событиях, где присутствуют другие члены семьи. СМИ объясняют это повышенными мерами безопасности. Эксперты уверены — именно Бэррона 79-летний Трамп считает главным наследником.
«Бэррон — будущий наследник. Трамп не собирается уходить. В США были Буши, потом Клинтоны. Сейчас, очевидно, Трамп будет сажать на трон свою династию. Бэррон может выдвинуться через одного президента или даже следующим. На самом деле Америка про несменяемость власти», — сказала aif.ru депутат, член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, которая несколько лет прожила в США.
По ее словам 19-летний Бэррон является любимчиком Трампа, так как похож на него больше других сыновей.
О политическом будущем Бэррона говорил также председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Когда молодой человек вырастет, приобретет политический опыт, посидит в Конгрессе, заручится поддержкой своей партии и избирателей, у него появится шанс», — сказал Алексей Пушков в интервью aif.ru.
Бэррон сближается с девушками славянского типажа как отец.
Из разных источников известно, что младшему сыну Трампа нравятся девушки славянского происхождения. Это не удивительно. Мать наследника — Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в Словении.
В Нью-Йоркском университете учится довольно много студенток из Восточной Европы (Россия, Украина, Польша, Сербия, Словения и др.). Некоторые студенты отмечали в соцсетях, что Бэррон «общается с иностранками» и что «рядом с ним часто бывают девушки восточноевропейского типа».
Бэррон с 4 лет говорит на словенском языке, пусть и с характерным акцентом. Существуют видеозаписи, которые подтверждают это.
Ранее ему приписывали юношеские романы с американской моделью Клоарой Джонс и знакомой по школе девушкой по имени Сара Клэр (как она выглядит — неизвестно). Ещё одна блогерша под ником maddatitude пыталась активно убеждать свою аудиторию, что встречалась с сыном Трампа. Доказательств она не привела.
Политологи давно обратили внимание, что Дональд Трамп тоже любит окружать себя блондинками европейского типажа — от пресс-секретаря Кэролайн Левитт до генпрокурора Пэм Бонди.
Фанат футбола и крипты: что ещё известно о самом младшем Трампе.
Бэррон Трамп остаётся одной из самых интригующих фигур в США. Родившись в 2006 году в Нью-Йорке, он вырос в роскоши Trump Tower, где имел собственный этаж с кинотеатром и боулингом.
С ростом около 206 см Бэррон возвышается даже над высоким отцом, но, в отличие от ультраэкстраверта-папы подчёркивает держаться подальше от камер. Однокурсники описывают его как умного и саркастичного.
Бэррон увлекается футболом и криптовалютой: он играл в школьной команде, восхищается Месси и Роналду, а также познакомил отца с биткоином. Его состояние оценивают примерно в 150 млн долларов. Хотя Бэррон не занимается политикой напрямую, он помогал отцу на выборах 2024 года через соцсети и молодёжные инициативы.