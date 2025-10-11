Принц заперт в башне. 19-летний сын Трампа тайно ищет девушку-славянку

«Бэррон — будущий наследник. Трамп не собирается уходить. В США были Буши, потом Клинтоны. Сейчас, очевидно, Трамп будет сажать на трон свою династию. Бэррон может выдвинуться через одного президента или даже следующим. На самом деле Америка про несменяемость власти», — сказала aif.ru депутат, член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, которая несколько лет прожила в США.