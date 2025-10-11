Мемкоин Трампа обвалился на бирже после его обещания ввести пошлины против КНР

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты могут ввести торговые пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из КНР, начиная с 1 ноября или ранее, в дополнение к тем пошлинам, которые Китай выплачивает в настоящее время. По словам американского президента, США готовы принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Пекина.