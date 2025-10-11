Глава Янаульского района Башкирии сложил полномочия

«В соответствии с законом я завершаю свою деятельность на этой позиции, но хочу заверить вас, что намерен участвовать в конкурсе на продолжение работы. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за совместную работу и поддержку. Времена действительно непростые, но я верю, что вместе мы сможем преодолеть все трудности. Отступать от взятого курса нельзя, и я готов продолжать трудиться на благо нашего района», — написал Салават Гильмиев.