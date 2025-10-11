Ричмонд
Глава Янаульского района Башкирии сложил полномочия

Двухлетний контракт главы администрации Янаульского района Салавата Гильмиева закончился, и он сложил полномочия.

Источник: ТГ-канал Салавата Гильмиева

В скором времени Совет района объявит конкурс на замещение вакантной должности. Чиновник намерен принять в нем участие и в случае победы продолжить руководить муниципалитетом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«В соответствии с законом я завершаю свою деятельность на этой позиции, но хочу заверить вас, что намерен участвовать в конкурсе на продолжение работы. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за совместную работу и поддержку. Времена действительно непростые, но я верю, что вместе мы сможем преодолеть все трудности. Отступать от взятого курса нельзя, и я готов продолжать трудиться на благо нашего района», — написал Салават Гильмиев.

Ранее с поста ушел глава Бакалинского района Олег Ефимов, сообщал «Башинформ».