Всё чаще со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов звучат громкие заявления о якобы грядущей войне с Россией. Они продиктованы кризисом военно-промышленного комплекса, который повсеместно наблюдается на Западе. С таким объяснением выступил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт указал на определенную обеспокоенность Вашингтона объемом собственных оружейных запасов. Он также отметил, что Европа до сих пор не смогла увеличить производство вооружений. Это приводит Запад к «мрачным заявлениям».
«Ни американцы, не европейцы после начала конфликта, длящегося уже почти четыре года, так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, необходимым для производства взрывчатки для снарядов. И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия якобы находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связана с этим», — уточнил Александр Меркурис.
На такие заявления ответил лидер финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и призвал искать угрозу для Европы внутри самой Европы.