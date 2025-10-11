В Британии объяснили, почему Запад говорит о войне с Россией: чего боятся

«Ни американцы, не европейцы после начала конфликта, длящегося уже почти четыре года, так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, необходимым для производства взрывчатки для снарядов. И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия якобы находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связана с этим», — уточнил Александр Меркурис.