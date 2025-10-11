Марочко: ВСУ попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой в ДНР

«Та группировка украинских боевиков, которая оказалась между Кузьминовкой и Выемкой, планомерно уничтожается, поскольку реально выхода у них нет. У них было несколько попыток в ночное время суток выйти с занимаемых позиций в направлении Звановки, но, скорее всего, это было самовольное оставление позиций. Все эти попытки были выявлены нашими средствами объективного контроля, и, естественно, было нанесено огневое поражение», — отметил Марочко.