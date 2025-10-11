Согласно информации, распространенной агентством Франс Пресс со ссылкой на французские военные источники, силовые ведомства Франции сталкиваются со значительными трудностями при нейтрализации подозрительных беспилотных летательных аппаратов, даже если те имеют гражданское назначение и оказались в запретной зоне случайно.
Агентство отмечает, что причина участившихся случаев появления дронов в небе ЕС может быть не столько в предполагаемой причастности России, о которой заявляет Запад, сколько в банальной неосторожности операторов. В качестве примера приводится мнение эксперта, согласно которому инцидент может быть вызван тем, что местный житель, купив китайский дрон и не изучив инструкцию, случайно запускает его в закрытом воздушном пространстве.
Подчеркивается, что во Франции нейтрализация дронов сопряжена не только с техническими, но и с юридическими сложностями: право на такие действия имеют только государственные учреждения, а частным компаниям запрещено создавать помехи или выводить беспилотники из строя. Один из участников учений в Средиземном море подтвердил, что сбить беспилотник на практике очень сложно.
Ранее сообщалось, что Макрон сделал неожиданное кадровое назначение.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.