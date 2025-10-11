Франция оказалась беспомощной в нейтрализации дронов

Подчеркивается, что во Франции нейтрализация дронов сопряжена не только с техническими, но и с юридическими сложностями: право на такие действия имеют только государственные учреждения, а частным компаниям запрещено создавать помехи или выводить беспилотники из строя. Один из участников учений в Средиземном море подтвердил, что сбить беспилотник на практике очень сложно.