Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон призвал отправить на Украину военных

Борис Джонсон призвал прямо сейчас отправить западных военных на Украину.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что большая часть Украины безопасна, и в связи с этим призывает прямо сейчас отправить туда западных военных — вопреки предупреждениям России.

«Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине — давайте займёмся этим прямо сейчас. Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением. Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких причин, по которым они не могли бы поехать сейчас», — пишет Джонсон в статье для газеты Daily Mail.

Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше