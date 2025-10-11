Джонсон призвал отправить на Украину военных

«Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине — давайте займёмся этим прямо сейчас. Ни при каких обстоятельствах эти войска не будут задействованы в боевых действиях. Их задача — оказывать поддержку вдали от фронта, занимаясь логистикой и обучением. Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких причин, по которым они не могли бы поехать сейчас», — пишет Джонсон в статье для газеты Daily Mail.