Ермаков: бойцы РФ зашли с трех сторон в Полтавку под Гуляйполем

По информации источников, в ходе боев в районе села уничтожено около взвода боевиков ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы зашли с трех сторон в село Полтавка под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сообщениям с мест, наши войска зашли в Полтавку сразу с трех сторон направления удара: с юга — от Малиновки, с севера — от Охотничьего и с восточной стороны», — написал он.

По словам военкора, теперь боевикам ВСУ в Полтавке придется либо отступать по полям, либо сдаться в плен, чтобы не быть уничтоженными.

Согласно сведениям Telegram-канала «Воин DV», в ходе боев под Полтавкой противник потерял уже около взвода военнослужащих.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации и укрытий ВСУ в районе Полтавки.