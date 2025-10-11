Ермаков: бойцы РФ зашли с трех сторон в Полтавку под Гуляйполем

В Запорожской области российские бойцы зашли с трех сторон в село Полтавка под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сообщениям с мест, наши войска зашли в Полтавку сразу с трех сторон направления удара: с юга — от Малиновки, с севера — от Охотничьего и с восточной стороны», — написал он.
По словам военкора, теперь боевикам ВСУ в Полтавке придется либо отступать по полям, либо сдаться в плен, чтобы не быть уничтоженными.
Согласно сведениям Telegram-канала «Воин DV», в ходе боев под Полтавкой противник потерял уже около взвода военнослужащих.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации и укрытий ВСУ в районе Полтавки.