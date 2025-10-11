На данный момент диалог между Россией и США находится на паузе из-за неопределенности американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.
Как отметил парламентарий, сейчас Трамп находится на настоящем распутье. С одной стороны, он стремится получить статус миротворца и получить Нобелевскую премию, а с другой — сталкивается с огромным турбулентным течением внутри собственной страны. При этом в США его уже начинают недолюбливать за несоответствие слов с действиями.
«Ну и третье, самое важное, что (имеется — прим.ред.) внешнее давление от тех (сил — прим.ред.), которые управляют всемирными процессами и от которых зависит, в том числе, будущее Трампа. Он тоже на них ориентируется», — сказал Водолацкий.
Он также добавил, что Трамп не определился с тем, какое мироустройство ему выбирать — дальше строить однополярную систему или согласиться на предложение РФ и Китая.
«Поэтому пауза связана с неопределенностью самого руководства США во многих геополитических процессах», — подытожил Водолацкий.
Напомним, впервые о паузе в переговорах между Россией и США заговорили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ситуация более чем серьезная. Поскольку серьезным препятствием становится киевский режим. Тот, будучи воодушевленным из-за поддержки ЕС, совершенно не стремится к миру.