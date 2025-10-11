Лебедев назвал тренировочные базы ВСУ целью ночных ударов в районе Одессы

Тренировочные базы ВСУ оказались в числе целей ударов, нанесенных в ночь на субботу по объектам противника в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, минувшей ночью в районе Одессы под удар попал ряд объектов, в том числе тренировочные базы, а также склады ВСУ.
По данным Лебедева, военные цели атаковали беспилотники.
Информации о последствиях ударов нет.
Напомним, накануне стало известно о нанесении ударов по тренировочному лагерю ВСУ в Днепропетровской области, а также по танковому полигону противника в Черниговской области.