Французским силовикам сложно сбивать подозрительные беспилотники, даже если они носят гражданский характер и случайно попадают в запрещенную зону, передает AFP.
Предполагается, что причиной недавнего появления дронов в небе ЕС может быть не только в теории о якобы связи с Россией. По словам научного директора европейской профессиональной федерации охранных дронов Drones4Sec, подобное может случиться из-за того, что кто-то местный купит китайский дрон и запустит его в запрещенной зоне, не изучив инструкцию.
Отмечается, что во Франции очень сложно нейтрализовать или сбивать любые беспилотники как в техническом, так и в правовом отношении, так как это делать может только государственное учреждение.
Французский моряк по имени Лоренцо, участвующий в учениях в Средиземном море, также признал, что «сбить беспилотник очень сложно».
Ранее в Кремле назвали огульными заявления о связи России с беспилотниками в Европе.
Newsweek писал, что неопознанные беспилотники стали чаще летать над секретными заводами производителя Thales Belgium. Генерал-майор в отставке Владимир Попов предположил, что эти дроны могут заниматься мониторингом ситуации, он не исключил, что их умышленно запускают западные спецслужбы для провокаций.