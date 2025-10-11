AFP: французским силовикам сложно сбивать любые беспилотники

Предполагается, что причиной недавнего появления дронов в небе ЕС может быть не только в теории о якобы связи с Россией. По словам научного директора европейской профессиональной федерации охранных дронов Drones4Sec, подобное может случиться из-за того, что кто-то местный купит китайский дрон и запустит его в запрещенной зоне, не изучив инструкцию.