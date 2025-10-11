Ричмонд
Джонсон выступил за немедленное размещение западных военных на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал незамедлительно направить западных военных на Украину, утверждая, что значительная часть территории страны является безопасной.

В своей статье для газеты Daily Mail он подчеркивает, что эти войска не должны участвовать в боевых действиях, а их задачи должны ограничиваться логистической поддержкой и обучением в тыловых районах.

По мнению Джонсона, отсутствие непосредственной угрозы на большей части украинской территории делает такую операцию вполне осуществимой.

Ранее сообщалось, что Франция оказалась беспомощной в нейтрализации дронов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

