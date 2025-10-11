Ричмонд
Irish Star: пресса засняла послание от Бога для Трампа над его головой

Пользователи социальных сетей спорят — это нимб или дьявольские рога.

Фотожурналист и бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон сделал фотографию президента Дональда Трампа в тот момент, когда он сел перед зажжённой лампой с золотым орлом, за счет чего создалась иллюзия, будто у главы США выросли «дьявольские рога», пишет ирландский таблоид Irish Star.

Опубликовал снимок политтехнолог Кит Эдвардс.

«Только что вышло новое изображение Трампа с дьявольскими рогами», — подписал фото Эдвардс.

Изображение мгновенно распространилось в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря: одни действительно видят «дьявольские рога», другие — утверждают, что это все-таки нимб.

«Вселенная делает это таким очевидным. Знак от Бога?», — написал один из комментаторов.

Другой — ответил: «Это ореол, вы просто не можете увидеть его часть, потому что небесный свет скрывает его от глаз. Трамп — это ангел. Он здесь, чтобы сражаться с демонами».

Ранее издание Irish Star писало, что Трамп знает о своей скорой кончине.

