Под Одессой в результате взрывов поврежден узловой центр энергоснабжения

В ночь на субботу в Одесской области в результате взрывов повреждена подстанция 330/110 кВ «Усатово», являющаяся узловым центром электроснабжения региона, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, минувшей ночью в районе подстанции прогремели не менее семи взрывов, в результате которых на объекте энергетики начался мощный пожар. Зафиксированы многочисленные вспышки, характерные для коротких замыканий.
Сообщается об отключениях электричества на территории Одессы.
Напомним, накануне ночью взрывы прогремели в районе ряда украинских гидроэлектростанций. Сообщалось о пожаре на Днепрогэс.