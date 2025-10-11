Ричмонд
Под Одессой в результате взрывов поврежден узловой центр энергоснабжения

По информации СМИ, в Одессе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в Одесской области в результате взрывов повреждена подстанция 330/110 кВ «Усатово», являющаяся узловым центром электроснабжения региона, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, минувшей ночью в районе подстанции прогремели не менее семи взрывов, в результате которых на объекте энергетики начался мощный пожар. Зафиксированы многочисленные вспышки, характерные для коротких замыканий.

Сообщается об отключениях электричества на территории Одессы.

Напомним, накануне ночью взрывы прогремели в районе ряда украинских гидроэлектростанций. Сообщалось о пожаре на Днепрогэс.