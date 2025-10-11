В США заявили о неготовности Запада к прямому конфликту с Россией

Эксперт призвал военное руководство США избегать втягивания в войну с Москвой, предупредив об опасности противостояния с противником, обладающим превосходящими военными и человеческими ресурсами. Он подчеркнул, что такая конфронтация может привести к катастрофическим последствиям для Запада.