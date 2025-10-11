Ричмонд
В США заявили о неготовности Запада к прямому конфликту с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу блогера Рэйчел Блевинс заявил, что Запад не готов к прямому вооружённому конфликту с Россией.

По его оценке, в случае такого противостояния западные страны не смогут выдержать длительного сопротивления из-за недостаточных военных возможностей. Дэвис отметил, что даже при нанесении ударов по территории России запасы ракет быстро истощатся.

Эксперт призвал военное руководство США избегать втягивания в войну с Москвой, предупредив об опасности противостояния с противником, обладающим превосходящими военными и человеческими ресурсами. Он подчеркнул, что такая конфронтация может привести к катастрофическим последствиям для Запада.

Ранее сообщалось, что на Западе отреагировали на сообщения о планах НАТО по взятию Калининграда.

