NYT отказалась подписывать новые правила аккредитации Пентагона для СМИ

Ранее, 10 октября, The New York Times охарактеризовала действия главы Пентагона Пита Хегсета как «беспрецедентно враждебные» по отношению к СМИ. По сведениям издания, при нынешнем руководстве ведомство ограничило доступ журналистов крупных национальных изданий, сократило число их рабочих мест, передав их консервативным медиа, а также установило новые строгие правила, предусматривающие возможность отзыва пресс-карт.