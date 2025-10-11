NYT отказалась подписывать новые правила аккредитации Пентагона для СМИ

Американская газета The New York Times заявила, что не будет подписывать соглашение о новых правилах аккредитации средств массовой информации, введенных Министерством обороны США.
Как отметил руководитель вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон, отказ связан с тем, что обновленная политика Пентагона «создает угрозу наказания для журналистов, выполняющих обычную работу по сбору новостей, гарантированную первой поправкой к Конституции США».
Стивенсон подчеркнул, что общественность имеет право знать о деятельности оборонного ведомства, бюджет которого ежегодно достигает порядка одного триллиона долларов.
Ранее, 10 октября, The New York Times охарактеризовала действия главы Пентагона Пита Хегсета как «беспрецедентно враждебные» по отношению к СМИ. По сведениям издания, при нынешнем руководстве ведомство ограничило доступ журналистов крупных национальных изданий, сократило число их рабочих мест, передав их консервативным медиа, а также установило новые строгие правила, предусматривающие возможность отзыва пресс-карт.
Также сообщалось, что телеканал ABC отстранил от работы журналиста после критики Белого дома.