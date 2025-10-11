Очевидец снял мощный взрыв в районе Чугуева

В Сети появились снятые очевидцем кадры мощного взрыва в районе города Чугуев Харьковской области.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы под Чугуевом прогремели накануне вечером на фоне воздушной тревоги.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по опорным пунктам, складам БПЛА и аэродромным площадкам противника на территории Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.
Напомним, минувшей ночью удары нанесены также по объектам противника в Одесской области. Согласно сведениям Лебедева, целями ударов стали, в частности, тренировочные базы и склады ВСУ.
