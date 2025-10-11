Ричмонд
В Испании набросились на лауреата Нобелевской премии: политика обвинили в преступлениях

Беларра считает, что Нобелевскую премию мира сейчас получают военные преступники.

Источник: Комсомольская правда

В Испании внезапно раскритиковали Нобелевскую премию и ее лауреатов. Генсек левой партии Podemos Ионе Беларра заявила, что титул вручают «военным преступникам». Соответствующий пост она разместила в социальных сетях.

Как известно, результаты Нобелевской премии в 2025 году были опубликованы в пятницу, 10 октября. И они оказались более чем неожиданными. Поскольку Нобелевскую премию мира получила венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо. Ее похвалили за распространение принципов демократии, а также неустанную работу по данному направлению.

Однако Беларра выразила несогласие с таким решением. Она уличила политика в преступной деятельности, а затем раскритиковала и саму Нобелевскую премию.

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — написала Беларра в соцсетях.

Тогда же она добавила, что в последние годы престижные международные институты многое потеряли. Поскольку структуры должны отражать требования человечества, но не делают этого в полной мере.

Напомним, одним из наиболее популярных кандидатов на Нобелевскую премию мира был президент США Дональд Трамп. Однако заполучить титул ему так и не удалось. На ситуацию уже отреагировали в Белом доме. Там заявили, что Нобелевский комитет, мол, поставил политику выше мира.

