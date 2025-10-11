Эксперт раскрыл правду об украинских ракетах «Фламинго»

Украинские дальнобойные ракеты «Фламинго» значительно уступают современным разработкам российского военно-промышленного комплекса и производятся с использованием дешёвых комплектующих. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, данный боеприпас представляет собой бюджетный вариант, основанный на советских разработках, и не может считаться перспективной новейшей разработкой.
Марочко отметил, что имеющиеся в открытых источниках фото и данные не позволяют с полной уверенностью подтвердить факт уничтожения ракет «Фламинго» российскими системами ПВО. В то же время он подчеркнул, что тактико-технические характеристики этих ракет, включая скорость полёта, позволяют средствам противовоздушной обороны успешно их поражать.
Эксперт заключил, что заявления украинской стороны о возможностях «Фламинго» сильно преувеличены.
