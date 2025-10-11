Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР.
«Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей», — сказал Медведев на встрече.
Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию «Единой России», которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.