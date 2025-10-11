Ричмонд
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР

Медведев рассказал, какое значение отношения России и КНДР имеют для Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР.

«Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей», — сказал Медведев на встрече.

Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию «Единой России», которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
