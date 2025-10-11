Джонсон призвал прямо сейчас отправить западных военных на Украину

В МИД России подчеркнули, что любое размещение войск государств НАТО на Украине неприемлемо и может привести к резкой эскалации. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что действия европейских стран, предлагающих направить контингент на Украину, называли подстрекательством к продолжению боевых действий.