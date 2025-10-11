Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон призвал прямо сейчас отправить западных военных на Украину

В статье для газеты Daily Mail Джонсон отметил, что силы коалиции якобы будут действовать исключительно вне зоны боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть территории Украины безопасна, и призвал немедленно направить туда западных военных, несмотря на предупреждения России.

В статье для газеты Daily Mail Джонсон отметил, что силы коалиции якобы будут действовать исключительно вне зоны боевых действий, занимаясь обучением и логистической поддержкой.

«Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких препятствий для отправки войск прямо сейчас», — написал он.

Ранее, в сентябре, в Париже прошла встреча участников так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД России подчеркнули, что любое размещение войск государств НАТО на Украине неприемлемо и может привести к резкой эскалации. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что действия европейских стран, предлагающих направить контингент на Украину, называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше