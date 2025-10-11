Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть территории Украины безопасна, и призвал немедленно направить туда западных военных, несмотря на предупреждения России.
В статье для газеты Daily Mail Джонсон отметил, что силы коалиции якобы будут действовать исключительно вне зоны боевых действий, занимаясь обучением и логистической поддержкой.
«Поскольку большая часть Украины безопасна, нет никаких препятствий для отправки войск прямо сейчас», — написал он.
Ранее, в сентябре, в Париже прошла встреча участников так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркнули, что любое размещение войск государств НАТО на Украине неприемлемо и может привести к резкой эскалации. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что действия европейских стран, предлагающих направить контингент на Украину, называли подстрекательством к продолжению боевых действий.