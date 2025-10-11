На Западе испугались улыбки Путина на «Валдае»

Однако, по его словам, в западных СМИ преобладает точка зрения, что у Украины все складывается хорошо, в то время как у России якобы возникают проблемы, хотя на самом деле сложности испытывает именно Киев. Главная проблема, по мнению Миршаймера, заключается в нехватке ресурсов для удержания украинских позиций.