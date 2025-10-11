Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин всецело контролирует развитие событий в украинском конфликте.
На прошлой неделе президент России по традиции принял участие в заседании международного клуба «Валдай». В рамках своего выступления и последующей дискуссии он осветил вопросы, касающиеся нового устройства мира, двусторонних связей с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также текущую ситуацию вокруг украинского кризиса.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на “Валдае” тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу. И европейцы не могут этого не знать. Они должны понимать, что происходит», — отметил профессор в прямом эфире на YouTube-канале.
Однако, по его словам, в западных СМИ преобладает точка зрения, что у Украины все складывается хорошо, в то время как у России якобы возникают проблемы, хотя на самом деле сложности испытывает именно Киев. Главная проблема, по мнению Миршаймера, заключается в нехватке ресурсов для удержания украинских позиций.
«Если бы украинцы были умнее, они давно заключили сделку и были бы в гораздо лучшем положении. Сейчас хорошая сделка для Украины — это просто немедленная остановка конфликта, после чего им нужно сделать все возможное, чтобы договориться с русскими», — заключил эксперт.
Ранее немецкий журналист Патрик Бааб отметил, что западные лидеры не смогут выступить так, как Путин на «Валдае».