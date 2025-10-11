Ричмонд
Медведев заявил о крепких отношениях России и Северной Кореи

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика строят свои отношения на прочной правовой основе — союзническом договоре. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Россия и КНДР будут развивать отношения на основе союзнического договора, заявил Медведев.

«Отношения России и КНДР основаны на крепкой юридической основе — на союзническом договоре, связи двух стран будут базироваться на нем», — подчеркнул Медведев в мессенджере MAX. Он также отметил, что Россия намерена неуклонно исполнять обязательства договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Заявление было сделано в рамках развития двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Союзнический договор создает правовую основу для сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику и безопасность.

Ранее российская делегация во главе с Вячеславом Володиным посетила КНДР и приняла участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи. Володин выразил благодарность КНДР за содействие в освобождении территории Курской области. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ, передает издание RT.

