Медведев заявил о крепких отношениях России и Северной Кореи

«Отношения России и КНДР основаны на крепкой юридической основе — на союзническом договоре, связи двух стран будут базироваться на нем», — подчеркнул Медведев в мессенджере MAX. Он также отметил, что Россия намерена неуклонно исполнять обязательства договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.