Проверка боеготовности проходит в белорусских войсках

Проверкой предусмотрено приведение Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах Беларуси по поручению Главнокомандующего — президента Беларуси, об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны республики.

«Проводится комплекс мероприятий по приведению их (Вооруженных сил) в высшие степени боевой готовности с целью проверки», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в ходе проверки ряд подразделений будет переведен в боевую готовность, отправится в указанные районы и выполнит мероприятия, которые определены в распоряжении.

Отмечается, что проверка боеготовности проходит под руководством Госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.