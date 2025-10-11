Проверка боеготовности проходит в белорусских войсках

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах Беларуси по поручению Главнокомандующего — президента Беларуси, об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны республики.
«Проводится комплекс мероприятий по приведению их (Вооруженных сил) в высшие степени боевой готовности с целью проверки», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в ходе проверки ряд подразделений будет переведен в боевую готовность, отправится в указанные районы и выполнит мероприятия, которые определены в распоряжении.
Отмечается, что проверка боеготовности проходит под руководством Госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича.