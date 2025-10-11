Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: Запад не выдержит прямого вооруженного столкновения с Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предостерег от втягивания в конфликт с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Запад не выдержит прямого вооруженного столкновения с Россией, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Во время беседы с блогером Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале он заявил, что если Запад ввяжется в вооруженный конфликт с Россией, он не сможет в нем продержаться, так как у него просто нет возможности воевать.

«Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты», — сказал Дэвис и предостерег военное руководство США от втягивания в конфликт с Россией.

По его словам, «не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас», подчеркнув, что в противном случае есть риск потерять все.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявлял, что США говорят о конфликте западных стран с Россией из-за слабости оборонного комплекса.