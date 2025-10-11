Медведев рассказал об особом отношении Путина к Северной Корее

Визит Дмитрия Медведева в Пхеньян приурочен к 80-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, в рамках которого он передал Ким Чен Ыну приветствие и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Ранее Ким Чен Ын поздравил российского президента с днем рождения и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, что подчеркивает стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства.