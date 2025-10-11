«Исключительно важно»: Медведев высказался о позиции КНДР по СВО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал, что президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений между двумя странами. Особый акцент был сделан на позиции Северной Кореи по поводу специальной военной операции.
«для России исключительно важной является позиция КНДР по поводу СВО», — сказал Медведев.
По словам заместителя председателя Совета Безопасности РФ, вклад воинов КНДР стал ключевым фактором в укреплении связей. «Помощь и героизм воинов КНДР, защищавших землю России, скрепили народы и вошли в сокровищницу отношений двух стран», — отметил Медведев. Он также добавил, что Россия намерена неуклонно исполнять все пункты договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
В свою очередь, Ким Чен Ын назвал визит российской делегации выражением твёрдой поддержки и солидарности со стороны российского народа. По его словам, эта встреча станет «знаменательным моментом для дальнейшего расширения и развития корейско-российских отношений в мощное, всестороннее стратегическое партнёрство и союзнические отношения». Лидер КНДР также воспользовался случаем, чтобы передать тёплый привет «самому дорогому товарищу Владимиру Путину».
Визит делегации «Единой России» во главе с Дмитрием Медведевым приурочен к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. В ходе беседы стороны обсудили укрепление сотрудничества между правящими партиями и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Переговоры прошли в товарищеской и дружеской атмосфере, а завершились обедом, который Ким Чен Ын устроил в честь российской делегации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
