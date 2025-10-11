«Исключительно важно»: Медведев высказался о позиции КНДР по СВО

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал визит российской делегации выражением твёрдой поддержки и солидарности со стороны российского народа. По его словам, эта встреча станет «знаменательным моментом для дальнейшего расширения и развития корейско-российских отношений в мощное, всестороннее стратегическое партнёрство и союзнические отношения». Лидер КНДР также воспользовался случаем, чтобы передать тёплый привет «самому дорогому товарищу Владимиру Путину».