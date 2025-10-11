Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: Подвиг военных КНДР в Курской области укрепил дружбу двух стран

Медведев отметил значимость героизма северокорейских солдат для отношений Москвы и Пхеньяна.

Источник: Комсомольская правда

Помощь и мужество северокорейских военнослужащих в Курской области, которые сражались за защиту российской земли, сыграли важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Такое заявление сделал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, эти события не только сблизили народы, но и стали частью исторического наследия обеих стран.

Ранее в Кремле напомнили о главных целях проведения спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страна продолжает проводить СВО, чтобы обеспечить россиянам благополучное и безопасное будущее.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше