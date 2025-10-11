Помощь и мужество северокорейских военнослужащих в Курской области, которые сражались за защиту российской земли, сыграли важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Такое заявление сделал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, эти события не только сблизили народы, но и стали частью исторического наследия обеих стран.
Ранее в Кремле напомнили о главных целях проведения спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страна продолжает проводить СВО, чтобы обеспечить россиянам благополучное и безопасное будущее.