Медведев: Подвиг военных КНДР в Курской области укрепил дружбу двух стран

Помощь и мужество северокорейских военнослужащих в Курской области, которые сражались за защиту российской земли, сыграли важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Такое заявление сделал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.