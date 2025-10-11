Молдова избавляется от больничных листов

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Больничные листы в Молдове начиная с 1 марта 2026 года будут оформляться в электронном виде. Соответствующее постановление утвердило правительство на заседании на этой неделе.
По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, данный нормативный акт направлен на сокращение бюрократии и упрощение процедур как для медицинского персонала, так и пациентов.
Согласно принятому документу, цифровые больничные листы будут оформляться через специальный портал с электронной подписью и уникальным QR-кодом. Печать будет проставляться в случае необходимости для пациента. Оформление или продление больничного листа смогут осуществлять не только семейные врачи и больницы, но и все врачи-специалисты, что позволит избежать затягивания существующих процедур.
Доступ к документу смогут получить пациенты, работодатели, а также медицинские работники через Портал медицинских документов, Портал гражданина или приложение EVO. При этом работодатели будут получать автоматические уведомления о начале оформления больничного листа для сотрудника.
Ежегодно в Молдове выдается более 420 тысяч больничных листов, они выписываются вручную, что занимает от 15 минут до часа времени работы медика. Стоимость только печати превышает 1,4 миллиона леев, уточнили в Минздраве.