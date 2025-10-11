Молдова избавляется от больничных листов

Согласно принятому документу, цифровые больничные листы будут оформляться через специальный портал с электронной подписью и уникальным QR-кодом. Печать будет проставляться в случае необходимости для пациента. Оформление или продление больничного листа смогут осуществлять не только семейные врачи и больницы, но и все врачи-специалисты, что позволит избежать затягивания существующих процедур.