«Давайте займёмся»: Объявился вредитель Джонсон и выдал очередную «грандиозную» идею

Политик подчеркнул, что размещение западных военных на украинской территории, по его мнению, не нарушит обещания НАТО не вступать в прямое столкновение с Россией. Он утверждает, что иностранные специалисты могли бы заниматься исключительно обучением украинских военных и логистической поддержкой. Джонсон также отметил, что значительная часть территории Украины, как он считает, не представляет опасности.