Медведев заявил, что Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР

Президент РФ Владимир Путин придает большое значение развитию отношений между Россией и КНДР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова прозвучали во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Как известно, переговоры российского политика с северокорейским лидером состоялись в субботу, 11 октября. Тогда он сразу же обозначил, что президенту РФ важны подобные контакты.
«Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей», — отметил Медведев.
Тогда же он добавил, что Россия высоко ценит решения Ким Чен Ына, направленные на развитие отношений двух стран.