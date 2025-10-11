Медведев: в памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны

Ранее, в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи, в Пхеньяне прошел парад с участием военнослужащих специального подразделения КНДР, принимавших участие в СВО, которые прошли под флагами России и Северной Кореи. Российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР по приглашению руководства партии, где стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за поддержку.