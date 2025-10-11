Медведев: в памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны

В памяти России навсегда останется героизм военных Северной Кореи в годы войны, сообщил Медведев.
Дмитрий Медведев заявил, что героизм военнослужащих КНДР, проявленный в годы войны, навсегда останется в памяти России и укрепил отношения между двумя странами. Соответствующее заявление заместитель председателя Совбеза РФ сделал во время визита в Пхеньян.
«В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», — подчеркнул Медведев, в мессенджере MAX. Он отметил историческую роль военнослужащих Корейской Народной Армии в защите общих интересов и ценностей.
Заявление было сделано в рамках развития союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном. Российская делегация во главе с Медведевым проводит в КНДР переговоры по укреплению двустороннего сотрудничества.
Ранее, в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи, в Пхеньяне прошел парад с участием военнослужащих специального подразделения КНДР, принимавших участие в СВО, которые прошли под флагами России и Северной Кореи. Российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым прибыла в КНДР по приглашению руководства партии, где стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за поддержку.