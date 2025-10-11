Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко внезапно приказал поднять армию

В Вооруженных Силах Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности.

В Вооруженных Силах Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности. По поручению главнокомандующего — президента Александра Лукашенко — проводится комплекс мероприятий по приведению ряда воинских частей и подразделений в высшие степени боевой готовности.

Как сообщает Министерство обороны Белоруссии в своем Телеграм-канале, подразделения совершат марши в назначенные районы, где им предстоит выполнить комплекс учебных и боевых задач.

«Ряд подразделений Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Особо отмечается, что вся проверка проходит под непосредственным руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, что подчеркивает высокий уровень и значимость проводимых маневров.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше