Лукашенко внезапно приказал поднять армию

В Вооруженных Силах Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности. По поручению главнокомандующего — президента Александра Лукашенко — проводится комплекс мероприятий по приведению ряда воинских частей и подразделений в высшие степени боевой готовности.
Как сообщает Министерство обороны Белоруссии в своем Телеграм-канале, подразделения совершат марши в назначенные районы, где им предстоит выполнить комплекс учебных и боевых задач.
«Ряд подразделений Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Особо отмечается, что вся проверка проходит под непосредственным руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, что подчеркивает высокий уровень и значимость проводимых маневров.
