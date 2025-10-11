Ричмонд
Журналисты NYT не подпишут «пересмотренную политику» Пентагона

Американское издание The New York Times отказывается подписывать новое соглашение о правилах аккредитации для СМИ, введённое Военным министерством США. Такая позиция газеты следует из её официального заявления.

Источник: Life.ru

Глава вашингтонского бюро издания Ричард Стивенсон заявил, что причиной отказа стала угроза наказания для журналистов за сбор обычных сведений для новостей, что является правом, закреплённым первой поправкой к Конституции США.

«Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой (Конституции США о свободе прессы — прим. Life.ru)», — говорится в редакционном заявлении газеты.

Издание отмечает, что ежегодно Вооружённые силы США финансируются почти на один триллион долларов за счёт денег налогоплательщиков. В связи с этим газета утверждает, что общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что редакция выражала обеспокоенность этой инициативой Пентагона с самого момента её появления.

Ранее Life.ru писал, что в Пентагоне прозвучал призыв к генералам готовиться к войне. Глава Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн прямо заявил о необходимости для США быть в полной боевой готовности к крупномасштабному конфликту.

