Журналисты NYT не подпишут «пересмотренную политику» Пентагона

Издание отмечает, что ежегодно Вооружённые силы США финансируются почти на один триллион долларов за счёт денег налогоплательщиков. В связи с этим газета утверждает, что общественность имеет право знать, как действуют правительство и военные. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что редакция выражала обеспокоенность этой инициативой Пентагона с самого момента её появления.