«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули авторы материала китайской газеты Sohu. Как отмечают эксперты, внешняя политика Китая базируется на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации, а союзнических обязательств, подобных статье 5 НАТО, между Москвой и Пекином нет. При этом Россия, продолжая поставки урана в США, показывает готовность к диалогу и поиску компромиссов.