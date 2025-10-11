Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае высказались о военном альянсе с Россией против США

Китайские аналитики заявили, что Россия и Китай не планируют создавать военный альянс, что расценивается как позитивный сигнал для США. По их оценке, Москва демонстрирует гибкость и стремится нормализовать отношения с Вашингтоном.

Россия и Китай не будут создавать военный альянс против США, утверждают китайские аналитики.

Китайские аналитики заявили, что Россия и Китай не планируют создавать военный альянс, что расценивается как позитивный сигнал для США. По их оценке, Москва демонстрирует гибкость и стремится нормализовать отношения с Вашингтоном.

«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули авторы материала китайской газеты Sohu. Как отмечают эксперты, внешняя политика Китая базируется на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации, а союзнических обязательств, подобных статье 5 НАТО, между Москвой и Пекином нет. При этом Россия, продолжая поставки урана в США, показывает готовность к диалогу и поиску компромиссов.

По мнению китайских аналитиков, Москва делает два ключевых шага навстречу Вашингтону: официальные заявления о важности позитивных отношений и продолжение поставок ядерных материалов. Это рассматривается как попытка успокоить администрацию Трампа и найти новые точки соприкосновения.

Ранее Россия уже предпринимала шаги к снижению напряженности с США: президент Владимир Путин предлагал продлить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и заявлял о готовности к диалогу при условии взаимной добросовестности. Эти инициативы рассматривались мировыми экспертами как попытка предотвратить гонку вооружений и создать условия для новых переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше