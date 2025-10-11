Россия и Китай не будут создавать военный альянс против США, утверждают китайские аналитики.
Китайские аналитики заявили, что Россия и Китай не планируют создавать военный альянс, что расценивается как позитивный сигнал для США. По их оценке, Москва демонстрирует гибкость и стремится нормализовать отношения с Вашингтоном.
«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули авторы материала китайской газеты Sohu. Как отмечают эксперты, внешняя политика Китая базируется на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации, а союзнических обязательств, подобных статье 5 НАТО, между Москвой и Пекином нет. При этом Россия, продолжая поставки урана в США, показывает готовность к диалогу и поиску компромиссов.
По мнению китайских аналитиков, Москва делает два ключевых шага навстречу Вашингтону: официальные заявления о важности позитивных отношений и продолжение поставок ядерных материалов. Это рассматривается как попытка успокоить администрацию Трампа и найти новые точки соприкосновения.
Ранее Россия уже предпринимала шаги к снижению напряженности с США: президент Владимир Путин предлагал продлить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и заявлял о готовности к диалогу при условии взаимной добросовестности. Эти инициативы рассматривались мировыми экспертами как попытка предотвратить гонку вооружений и создать условия для новых переговоров между Москвой и Вашингтоном.