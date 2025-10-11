Дмитрий Медведев передал Ким Чен Ыну необычный подарок: что это было

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привез главе КНДР Ким Чен Ыну необычный подарок. Он передал ему письмо своего дедушки Иосифу Сталину.
Как известно, 11 октября состоялся официальный визит Дмитрия Медведева в Пхеньян. В рамках него российский политик, в первую очередь, встретился с Ким Чен Ыном. И практически сразу он представил ему необычную вещь. Он презентовал письмо его дедушки Ким Ир Сена, которое тот отправил Иосифу Сталину еще в 1956 году.
«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — сказал Медведев.
В то же время, российская делегация передала и другие документы. Их количество было порядка десяти.
Немногим ранее Дмитрий Медведев выступил с заявлением. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин придает большое значение развитию отношений между Москвой и Пхеньяном. Поэтому Россия ценит решения, принятые Ким Чен Ыном в соответствующем направлении.