Дмитрий Медведев передал Ким Чен Ыну необычный подарок: что это было

Как известно, 11 октября состоялся официальный визит Дмитрия Медведева в Пхеньян. В рамках него российский политик, в первую очередь, встретился с Ким Чен Ыном. И практически сразу он представил ему необычную вещь. Он презентовал письмо его дедушки Ким Ир Сена, которое тот отправил Иосифу Сталину еще в 1956 году.