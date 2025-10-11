«Это реальность»: Гладков призвал обучать детей спасать себя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с настоятельным призывом обучать детей навыкам оказания первой медицинской помощи. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ это стало «объективной реальностью», которая может спасти жизнь.
«Ситуации могут быть разные, и своевременно оказанная помощь ребёнку, страшно это говорить, но, к сожалению, это уже объективная реальность, или оказание помощи самому себе до прибытия скорой медицинской помощи спасает жизни», — заявил Гладков. Он отметил, что уже было много случаев, подтверждающих эту необходимость.
Эта инициатива разворачивается на фоне непрекращающихся атак на регион. Только накануне, по сообщению губернатора, в результате ударов украинских дронов пострадали трое мирных жителей. В Шебекинском городском округе и Белгородском районе мужчины получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Были повреждены жилые дома, автомобили и линия электропередачи в нескольких селах.
По словам главы региона, с 1 сентября курсы по оказанию первой помощи прошли уже более 60 тысяч человек, и эта работа будет продолжена.
Кроме того, Гладков упомянул о мерах по обеспечению энергетической безопасности. В области формируется дополнительная резервная генерация мощностью около 65 МВт для социальных объектов — детских садов, школ и учреждений соцзащиты. Это делается в дополнение к уже созданным резервам для систем здравоохранения и жизнеобеспечения.
