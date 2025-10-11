Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина и отметил важность связей с КНДР

Ранее Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, выразил благодарность Северной Корее за поддержку российской спецоперации на Украине и подчеркнул укрепление связей между двумя странами. Он отметил, что характер отношений как между людьми, так и между государствами проявляется в период испытаний, и этот принцип полностью применим к союзничеству Москвы и Пхеньяна.