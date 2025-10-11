Ричмонд
«Единая Россия» потеряла влияние в одном из городов Коми

«Единая Россия» потеряла влияние в одном городе Вуктыле республики Коми. Спикером местного совета депутатов неожиданно стала справедливоросска Зинаида Голованова. Ранее думой управляли единороссы.

Событие стало главной политической сенсацией для республиканских элит. Источники URA.RU из регионального истеблишмента сообщают, что партия власти намеревалась получить контроль над всеми представительными органами. Администрация города также поддерживала кандидата от «Единой России» Алевтину Сурганову.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолитэлиты устроили коллапс на праймериз ЕР в Коми.

«Планы властей разрушили вошедшие в совет депутатов самовыдвиженцы и несколько представителей других фракций, тайно проголосовав за Голованову», — сказал наш анонимный собеседник, близкий к республиканским властям.

Всего Голованову поддержали девять депутатов из 15. В остальных городах посты председателей дум достались единороссам.

