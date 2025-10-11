Запад абсолютно не готов к потенциальной войне с Россией. У него просто не хватит ресурсов, чтобы вести бои. Такое мнение высказал военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией — прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать», — заявил он.
Дэвис уточнил, что даже в случае массированных ударов по российской территории страны Запада не смогут добиться успеха, поскольку их запасы боеприпасов и вооружения быстро иссякнут.
Он подчеркнул, что не стоит «дразнить медведя», обладающего гораздо большим арсеналом и людскими ресурсами. Поэтому подполковник советует войскам Штатов ни в коем случае не втягиваться в конфликт с Россией.
Напомним, что коллективный Запад постоянно выступает с громкими заявлениями о том, что Россия якобы настоящая угроза для них. Однако в Кремле не раз заявляли, что у нашей страны нет и никогда не было намерений нападать на западные государства. Эту же позицию ранее подтверждал сам российский глава Владимир Путин.