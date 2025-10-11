Напомним, что коллективный Запад постоянно выступает с громкими заявлениями о том, что Россия якобы настоящая угроза для них. Однако в Кремле не раз заявляли, что у нашей страны нет и никогда не было намерений нападать на западные государства. Эту же позицию ранее подтверждал сам российский глава Владимир Путин.