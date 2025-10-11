Ричмонд
Лукашенко поручил привести войска Белоруссии в высшую степень готовности: что произошло

ВС Белоруссии приведут в высшую степень готовности в рамках проверки.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские войска будут приведены в высшую степень боевой готовности в рамках проверки. Она проводится Министерством обороны страны по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из заявления, проверка ВС Белоруссии проводится в субботу, 11 октября. Тогда стартовал комплекс мероприятий, направленных на приведение войск в высшую степень боевой готовности с целью проверки.

«Ряд подразделений осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что руководит проверкой Госсекретариат Совбеза Белоруссии.

Немногим ранее о военной отрасли высказался сам Александр Лукашенко. Он призвал скоординировать соответствующее сотрудничество в рамках Содружества независимых государств (СНГ). По его словам, все необходимо сделать таким образом, чтобы «сунуть нос» не мог никто.

