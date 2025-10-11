Улыбка Путина на «Валдае» напугала Запад, заявил американский политолог.
Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что улыбающийся Владимир Путин на Валдайском форуме демонстрирует полный контроль над ситуацией на Украине. По словам профессора Чикагского университета, это свидетельствует о приближающемся завершении конфликта.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на “Валдае” тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт подчеркнул, что западные страны осознают реальное положение дел, хотя в медийном пространстве продолжают утверждать об успехах ВСУ. Главной проблемой Киева политолог назвал нехватку сил для удержания линии фронта.
По данным Минобороны России, только за прошлую неделю с 4 по 10 октября украинские войска потеряли свыше 9970 военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ составили более 1400 человек.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством заявлял, что украинские войска отступают по всей линии фронта и наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать успехи западным спонсорам. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда сообщил о наступлении российских сил в Запорожской области и расширении контроля над ключевыми участками фронта.