Ранее президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством заявлял, что украинские войска отступают по всей линии фронта и наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать успехи западным спонсорам. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда сообщил о наступлении российских сил в Запорожской области и расширении контроля над ключевыми участками фронта.