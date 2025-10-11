Запад в шоке: новая тактика России изменила правила игры

По мнению исследователя ракетных технологий из Университета Осло Фабиана Хоффмана, Россия, вероятно, проанализировала данные о перехватах, чтобы внести программные корректировки, которые и улучшили характеристики ракет. Этот факт, как пишет Daily Express, должен вызывать беспокойство и у стран НАТО, которые также полагаются на системы Patriot для своей противоракетной обороны.