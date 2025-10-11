По приказу Лукашенко Вооружённые силы Белоруссии приведены в высшую готовность

Напомним, что в сентябре 2025 года Россия и Белоруссия провели совместные стратегические учения под кодовым названием «Запад-2025». Целью этих учений была оценка способности двух стран обеспечивать военную безопасность Союзного государства, а также готовности к отражению потенциальных угроз извне. Основные этапы учений проходили на территории России и Белоруссии, включая акватории Баренцева и Балтийского морей. Президент России Владимир Путин остался доволен ходом и результатами российско-белорусских учений «Запад-2025».