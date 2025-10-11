Медведев: героизм защищавших российскую землю воинов КНДР скрепил народы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь и героизм защищавших землю России в Курской области воинов КНДР скрепили народы.
Во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне он подчеркнул, что героизм северокорейских воинов навсегда останется в памяти. «Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза РФ также заявил, что позиция КНДР по поводу СВО является для России исключительно важной.
Участвовавший во встрече губернатор Курской области Александр Хинштейн также поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку Корейской народной армии в освобождении региона.