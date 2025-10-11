Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо главы КНДР Сталину

«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — сказал Медведев, показывая на один из архивных файлов, передает РИА Новости. Всего российская делегация передала около 10 документов, один из которых датирован 1956 годом. Зампред Совбеза также показал другие архивные материалы, связанные с историей двусторонних отношений, включая документы с подписями советских руководителей Анастаса Микояна и Вячеслава Молотова.