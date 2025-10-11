Это заявление прозвучало на фоне официальных сообщений Министерства обороны России. Еще 9 октября ведомство информировало, что украинские военные при отступлении взорвали участок аммиакопровода в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР. По данным Минобороны, целью диверсии было стремление замедлить темпы наступления Вооруженных сил России. В результате подрыва произошел выброс остатков аммиака; никто из российских военнослужащих не пострадал.