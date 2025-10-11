В Китае раскрыли два шага России навстречу США: что за меры предприняла Москва

Однако два государства не планируют создавать военный альянс против Штатов, утверждают авторы статьи. Пекин всегда избегал конфронтации, и он не связан с Москвой какими-то обязательствами, которые были бы схожи с пятой статьей устава НАТО. Россия же в свою очередь всегда выступала за дипломатические отношения со всеми зарубежными странами.