В Китае раскрыли два шага России навстречу США: что за меры предприняла Москва

Sohu: РФ и Китай не планируют создавать военный альянс против США.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова налаживать контакты с Соединенными Штатами и уже сделала два шага навстречу США. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

В материале журналисты написали, что коллективный Запад из-за сближения Москвы и Пекина пугал весь мир байками, что те якобы сформируют «союз зла» против США. Западные страны поголовно кричали о том, что Россия якобы желает склонить КНР к участию в вероятном конфликте.

Однако два государства не планируют создавать военный альянс против Штатов, утверждают авторы статьи. Пекин всегда избегал конфронтации, и он не связан с Москвой какими-то обязательствами, которые были бы схожи с пятой статьей устава НАТО. Россия же в свою очередь всегда выступала за дипломатические отношения со всеми зарубежными странами.

«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули журналисты.

Китайские эксперты считают, что Москва идет навстречу Вашингтону. Первый из них — это заявление о том, что хорошие отношения с Америкой отвечают ее интересам. Второй шаг — это то, что страна продолжает поставлять уран в США. Именно данные меры, по мнению аналитиков, показывает готовность российского главы Владимира Путина к дальнейшему диалогу с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле сообщили о текущем состоянии отношений между Россией и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва сохраняет регулярные контакты с Вашингтоном, и их активность остается на прежнем уровне.

