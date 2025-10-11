Лисицын: войска РФ окружили позиции ВСУ у Владимировки под Добропольем

На добропольском направлении российские подразделения окружили позиции ВСУ в районе села Владимировка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
По его словам, позиции противника окружены к западу от села, практически перешедшего под контроль российских войск.
Военкор сообщил об ожесточенных боях в районе так называемого Добропольского выступа.
Напомним, сообщения о том, что российские военные выбили украинских боевиков из Владимировки, появились в минувшую пятницу.
По не подтвержденной пока официально информации, под контроль войск РФ перешел также поселок Дорожное, расположенный в полутора десятках километров от Владимировки.