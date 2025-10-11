Ричмонд
Медведев в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину

В ходе встречи с Ким Чен Ыном российская делегация передала документы, отражающие историю двусторонних отношений.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время визита в Пхеньян передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну историческое письмо Ким Ир Сена, адресованное Иосифу Сталину. Кадры встречи Медведев опубликовал в своих соцсетях.

Во время переговоров российская делегация вручила северокорейской стороне архивные материалы, связанные с историей отношений между двумя государствами.

«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — сказал Медведев, демонстрируя один из документов.

На опубликованных кадрах видно, что Ким Чен Ыну было передано около десяти архивных файлов, один из которых датирован 1956 годом.

Комментируя материалы, Медведев отметил, что среди них есть документы, касающиеся советских руководителей Анастаса Микояна и Вячеслава Молотова.

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прибыла в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи для участия в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине основания партии.

